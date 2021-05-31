疫情之下人心惶惶，不知是否無意間和確診者接觸，現任職於德國烏爾姆劇院的次女高音石易巧表示，她有多位同事確診，但只因認為自己發病14天後傳染率低，仍是到劇院上班，她表示，「我不唱歌時都會戴口罩，同時會保持適當距離，過著這種提心吊膽的日子，是因為我真的很喜歡唱歌，希望能重返舞台。」

石易巧曾在去年7月返台，參與歌劇音樂會《蝴蝶夫人》，飾演鈴木一角，那是她近一年多來，少有的登台機會，她表示，以前一個樂季可以有80到100場演出，「但去年底開始的樂季到現在只演了8場，我們都在準備，什麼時候又可以重新登台表演。」

石易巧來自屏東，出生於1981年，從國中開始學唱歌，一路從台南女子技術學院音樂系、東海大學音樂系、北藝大音樂研究所，讀到德國特羅辛根音樂院，拿到藝術家最高文憑。2012年正式簽約，加入烏爾姆劇院。

石易巧表示，德國和台灣民情不同，不會公告誰確診，「我們都不會知道有誰中獎，只能側面了解，作為歌手，染疫對肺部很傷，必須多多保護自己。」為此，石易巧任職的劇院工會，也帶頭向老闆反映，若無法提供一個安全的排練環境，就不願意排練。

所幸，劇院後來同意為歌手安排快篩，多一層安心，但仍不能輕忽，石易巧表示，「我很感謝劇院願意讓我們快篩，我知道這是一筆很大的經費。」目前石易巧也已完成疫苗施打，她表示，近期劇院在討論，是否開放持有陰性證明的觀眾進場欣賞演出，「但這些證明的真假又要如何判斷？成為另外的隱憂，因此，劇院暫時還是沒開放演出。」

(中時 )