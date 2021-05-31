新冠肺炎疫情嚴峻，重症患者與日俱增。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全台共有1055名確診者屬於嚴重肺炎或急性呼吸窘迫，60歲以上長者重症率達27.5%。

羅一鈞今天下午在記者會中表示，此波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情個案統計，從4月20日開始計算共確診7080人，按照症狀嚴重度分類，共有1055名確診者屬於嚴重肺炎或急性呼吸窘迫，不分年齡層重症率為14.9% 。

羅一鈞說，據各國文獻，年長新冠肺炎確診者重症比率偏高。此波本土疫情的罹病民眾多為年長者或慢性病族群，各醫院臨床觀察，也確實發現回報重症者以年長者為多，目前國內大於60歲長者的重症率達27.5%。

據指揮中心統計，國內瑞德西韋供應與庫存充足，目前存量尚有2865劑，6月1日將驗收第二批9600劑，只要按照指引，不必事先審查，臨床用藥方式已放寬。羅一鈞表示，重症患者在加護病房時間較久，平均須2週以上，但瑞德西韋臨床使用仍是重症患者使用5天。

羅一鈞解釋，療效分析有待觀察，將評估各醫院重症患者接受瑞德西韋治療後，血氧是否改善、病程是否縮短等指標，不會現在要求或責成醫院提供臨床數據來分析，現階段就是確保瑞德西韋供應無虞，臨床醫師可依據臨床指引調整治療。

疫情造成醫護人力緊繃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現階段醫院量能本來就很滿，以健保申報分析，就診次數、占床率仍很高，「請大家努力度過難關」，將規劃調整獎勵金計算方式，希望大家共體時艱。

(中央社)