110學年大專校院申請調整日間學士班學雜費今日下午5點截止受理，教育部表示，沒有任何一所學校提出申請。不過世新大學則證實，將調漲進修學士班的學分學雜費，但這部分不需要教育部審議通過，只要報部備查就可。

反教育商品化聯盟今天發布新聞稿指出，國內疫情嚴峻，許多人家庭面臨經濟困境，不過仍有嘉義大學、世新大學及樹人醫專等三所學校擬調漲110學年學雜費，他們堅決反對，要求教育部要全部駁回。

不過隨後嘉義大學、樹人醫專都出面表示，110學年不會調漲學雜費。教育部今天下午5時後統計收件狀況表示，沒有任何一所學校申請要調漲日間學士班學雜費。

反教育商品化聯盟說，世新大學預計調漲的進修部學生學分費則高達12％，平均每位進修部學生每年將增加6000元左右的學雜費支出。

反教育商品化聯盟說，更誇張的是，世新原定5月17日下午舉辦調漲學費說明會，受到疫情影響本該有所調整，卻未有進一步更動的通知。直到當天下午2點經世新學生權益小組發文，批評校方不顧疫情仍貿然召開實體說明會，校方才臨時調整為線上會議。

世新大學回應，並非調漲學雜費，而是進修學士班的學分學雜費基準不及日間學士班二分之一，但不論是師資、課程、教學設備、實習、出國交換，以及弱勢助學措施等各項學習資源皆與日間學士班漸趨一致，導致進修學士班要依靠日間學士班挹注資源，非常不合理，因此適度調整以符合公平原則。

(中時 )