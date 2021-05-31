為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年辦理「職類別薪資調查」。勞動部調查發現，2020年7月事業單位規定每周工作日數以每周工作五天最多、近九成；另外，目前仍採行每周工作48小時及以上者，則以其他服務業（例如宗教、職業 及類似組織、個人及家庭用品維修、洗衣、理髮及美 容、殯葬服務及家事服務等），占12.7％最多。

勞動部調查對象為從事工業及服務業之事業單位，受僱員工不包括參加作業而不支領薪資之雇主、自營作業者及無酬家屬工作者；本次調查於2020年8月間辦理，回收有效樣本計1萬17家。

在每周工作日數部分，勞動部指出，以每周工作五天占88.9％最多。工業部門規定每周工作五天占92.7％，以電力及燃氣供應業、製造業分別占96.3％、96.1％較多。服務業部門每周工作五天占87.6％，其中金融及保險業均實施周休二日，專業科學及技術服務業、出版影音製作傳播及資通訊服務業亦分別占97.4％、96.4％，住宿及餐飲業則因配合民眾消費習慣，營業時間多元，致未達7成。 另外，有規定每周工作時數之事業單位占95.1％，其中規定40小時及以下者占88.8％。各行業規定每周工作40小時者，以電力及燃氣供應業占95％最多，製造業占94.2％次之；目前仍採行每周工作48小時及以上者，則以其他服務業占12.7％最多，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業亦分別占6.9％、6.6％。

(工商 )