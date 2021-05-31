台股雖在5月中旬面對美國科技股重挫、本土疫情急速升溫，接連跌破萬七、萬六關卡，甚至逼近萬五大關，但在外資逢低進場買進、國內金融市場尚未失序，政府保證關鍵產業不會停工以及國際原物料行情持續走高，給予投資人對前景信心，台股31日開高走高，終場以17068.43點作收，上漲197.57點，成交值5356億元。

三大法人31日合計買超159.55億元。自營商買超28.92億元，投信賣超0.68億元，外資及陸資買超131.31億元。雖然台股順利站回萬七關卡，外資5月仍賣超台股721.44億元，從賣超個股前10名，由高至低分別為：友達、聯電、群創、開發金、緯創、彩晶、台泥、中鋼、長榮、仁寶。其中友達與聯電被賣超超過40萬張，前9大都有被賣超10萬張的規模，長榮則是唯一被外資賣的貨櫃三雄，面板三雄則是遭外資大力倒貨。

至於被外資青睞的買超前10名個股，分別為：中信金、新光金、國泰金、陽明、欣興、兆豐金、南亞、富邦金、台塑、萬海。其中5檔金融股包辦，中信金被買超逾33萬張，前4大也都有萬張以上的買超張數。

從股價來看，面板三雄仍未收復5月以來波段高點，貨櫃三雄雖各有買賣超情況，但在當中比重回到高檔、散戶續捧下，紛紛收復跌勢並再創高點，惟31日資金重返電子股，長榮開高走低，收漲2.28%、報在98.6元，陽明、萬海分別收跌5.09%、6.15%。聯電則是收復50元關卡，但較近期波段高點仍有差距，台積電則是在31日收在597元，離600元關卡差一步之遙。

至於外資31日集中買超友達、群創，合計買超逾6.9萬張，主要跟即將步入消費性電子產品拉貨時程有關。賣超則是集中在上周受惠拜登政府推出的6兆美元基建案、可能調整鋼鐵關稅的中鋼、燁輝、大成鋼等鋼鐵股，華航則是被賣超逾2.5萬張、高居第二，長榮與陽明也名列外資賣超前10名個股名單上。

IC設計類股31日也有不錯表現，聯發科盤中一度漲回千元之上，終場收漲3.54%、報在995元，聯詠股價收漲5.74%、報在534元，新股王矽力 - KY再飆新天價3785元，市值達 3526.56 億元超車聯詠，衝上IC設計類股第2大，僅次聯發科，排名第4的瑞昱股價也是收漲0.40%、報在499元。

(中時新聞網)