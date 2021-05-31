為協助受疫情減薪或停工的市民，桃園市政府就業職訓服務處持續配合勞動部「安心即時上工計畫」，桃市府再釋出上千個職缺，包括文書整理、環境清潔整理及防疫作業等工作，每月最高可領1萬2800元，即刻開放民眾線上預約登記，將有專人聯繫說明推介事項。

就業服務處指出，「安心即時上工計畫」是由公部門釋出臨時工作機會，協助市民穩定經濟生活，考量疫情持續影響，計畫延長至明年6月30日，受聘者時薪160元，每人每月最高工作80小時，等於每月最高可獲1萬2800元，最長補助6個月。

桃園市就服處指出，去年開始實施以來，截至5月底，桃園共釋出3363個職缺、上工人次達2737人，補實率達9成以上。近日因應疫情持續升溫，市府於復興區入山口、各里及部落設置防疫站，要有人協助量測體溫、落實實聯制及向民眾宣導暫緩上山等防疫措施，桃市府就服處與復興區公所已協助推介23名在地民眾上工，共同協助防疫工作，另外各公家機關實施實聯制防疫，也需要民眾協助，歡迎多利用。

就服處指出，只要1年內具有勞工保險或就業保險投保紀錄者，就能到公立就業服務機構申請，另申請推介派工至原住民地區者，不需投保紀錄限制。欲申請者可洽桃園就業中心、中壢就業中心或各區公所就業服務台現場登記，建議採電話或線上預約登記(登記網址：https：／／reurl.cc／rxZgeb)，由就服員聯繫並安排時間辦理推介、至用人單位面試及上工。

(中時 )