詐騙成員依每月業績總額分得20％至25％不等業績獎金，其餘由主嫌分配支用。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆竹聯幫組長許顥瀚及黃胤庭聯手虛設公司，以收購靈骨塔名義詐騙數十人，得手數億元，基隆地院近日審結，依三人以上共同詐欺取財未遂等罪，判處黃有期徒刑10年、許有期徒刑8年6月，另19名共犯則各處1年至9年不等徒刑。

許顥瀚及黃胤庭2018年4月起分別設立鈦和、聚億、慶成、全盛等人頭公司對外行騙，以收購殯葬商品名義接觸被害人，先用「稅金」、「無主墓遷葬費」或加購骨灰罐搭售，才進行交易等話術，誘騙被害人預先交付款項，陸續詐騙70人，總計得手約1億4000萬元，詐騙成員依每月業績總額分得20％至25％不等業績獎金，其餘則由黃、許分配支用。

法官調查，黃、許詐騙手法大致相同，均讓被害人簽署內容空白的買賣受訂單，並給予骨灰罐提貨券，製造雙方有交易假象，以規避詐欺責任，實際上，買賣受訂單並未記載購買品項及數量，不符合買賣交易常情，此外，有警方搜索扣押的契約文件、帳務資料及手機通訊紀錄等證據，證實2人及其成員具詐欺犯行。

法院審理後，法官認定，黃胤庭犯發起、主持、指揮犯罪組織、三人以上共同詐欺取財罪及三人以上共同詐欺取財未遂罪，共66罪，合併應執行有期徒刑10年，追徵犯罪所得價額，並應於執行前強制工作3年；許顥瀚犯詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財罪及三人以上共同詐欺取財未遂罪，共28罪，其中1罪處有期徒刑6月，得易科罰金，其餘27罪合併應執行有期徒刑8年，追徵犯罪所得價額。

另外，19名詐騙成員則依詐欺取財罪及三人以上共同詐欺取財等罪各別處1年至9年不等徒刑。

(中時 )