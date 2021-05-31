田心蕾推出新歌〈我這裡有點痛〉。（瑞田音樂提供）

田心蕾疫情之下推出新歌〈我這裡有點痛〉，甫上架就被網友頻問「哪邊痛」，甚至還有人問「你經痛嗎」？讓她又好氣又好笑，但其實她真的身體有痛，認真回覆：「是眼睛痛。」新歌MV由她親自手繪完成，一支近五分鐘的動畫MV，她畫了將近半年時間，形容畫到一半時壓力很大，一方面要完成歌曲製作，二方面就是沒日沒夜全力趕圖，「每當畫到半夜，眼睛就開始刺痛」。之後還看眼科醫生，狂吃補眼聖品。

田心蕾擬定推出「追愛三部曲」計畫，預計今年至少發3首新歌，首部曲〈我這裡有點痛〉，描述情傷的女孩心碎，重新找回自我的堅強過程，被問到是否是自己的感情遭遇？母胎單身的她苦笑說：「如果是就好了，我還沒談過戀愛呢。」上一首〈自我戀愛〉就是詮釋「黃金剩女」愛自己也很美好的心境。

近期疫情嚴峻，全台啟動三級警戒，田心蕾表示自己很宅，幾乎足不出戶，頂多到一樓管理室拿外送和網購，最近連便利商店都不敢去，「我可能有點神經質，戴兩層口罩加面罩，酒精不離手到處噴，隨身帶一支筆，用筆尖來壓電梯按鍵，相對比較安全」。

(中時 )