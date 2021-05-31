新北市雙和醫院62歲洪姓確診男子，今早7時因不滿護理師未關心自己，持水果刀砍傷病房內3名女護理師，事後遭警方迅速壓制；對此，新北地檢署表示，洪男罹患新冠肺炎隔離治療中，視訊後檢方無法做後續強制處分，也無法得知洪男犯案意圖，因此洪男目前仍由警方戒護。

檢方表示，洪男隔離期間，身體及精神狀況不佳，因此視訊無法確認對方真意和達到視訊效果，且檢察官也無法諭知交保、聲請羈押等強制處分，因此本案件不適合以視訊方式訊問，將待洪男痊癒或解除隔離可以移送時，依法處理。

(中時 )