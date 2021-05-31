台北地院寶慶院區日前有1名法官助理確診新冠肺炎，時隔多日，同辦公室的另2名法助也確診，北院目前已請3人分別自主隔離14日，後再自主健康管理7日；另外，還有1名工友的妻子也確診，北院也請與該工友有接觸的法院員工逾10人自主健康管理。

據悉，確診工友平日的工作，是遞送刑事庭書記官辦公室公文，北院接獲通知後，立刻疫調該工友在院內的足跡，所幸法院已進行分流上班，該工友接觸人數不多，目前僅匡列逾10人，北院並於30日再次進行全院清潔消毒。

(中時 )