新冠肺炎疫情持續擴大，各大金控紛紛加大捐款力度，國泰金控繼5月26日捐款4千萬後，31日宣布再捐款1.32億元，兩次合計捐款達1.72億元，國泰金控董事長蔡宏圖心繫疫情，得悉各地醫療院所亟需資源投入後，決定再次捐款，擴大金額及捐款對象，希望能為需要的縣市政府盡一份心力，把資源挹注在最需要的地方。

目前為止，光是富邦金控、國泰金控、元大金控、新光金控及台新金控等五大金控，捐款就逾6億元，且富邦金及國泰金都有加碼捐。 國泰金控表示，此次新增捐款，包括再對台北市政府、新北市府各捐1,000萬元（前後合計各2,000萬元），對台中市政府捐款500萬、桃園市政府1,000萬、基隆市政府500萬、彰化縣政府1,000萬。

在醫護體系方面，台大醫院增加捐款1,200萬元（前後合計捐款2,000萬元）、台北榮民總醫院1500萬元、三軍總醫院1,000萬元、台北市立聯合醫院增加捐款900萬元（前後合計捐款1,500萬）、新北市立聯合醫院增加捐款900萬元（前後合計捐款1,500萬元）、部立臺北醫院1,000萬元、天主教輔仁大學附設醫院1,200萬元、部立桃園醫院500萬元，總計累積捐款金額為1億7,200萬元。

台灣此刻最需要全民齊心來一同遵守防疫措施，國泰更期以企業責任回饋社會，用溫暖堅強的力量凝聚共識，一起化解外界紛擾，配合政府政策，齊心為醫護人員加油打氣，和全民一同守護台灣，儘快揮別疫情的陰霾，恢復美好日常。

(工商 )