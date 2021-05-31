新北市議員張錦豪指出，大賣場及傳統市場假日人潮壅擠，他強烈要求市府進行市場人流管制。（張錦豪提供）

新北市今（31日）新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人：新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，確診者足跡公共場域部分，高達4成7在傳統市場、2成6在大賣場。新北市議員張錦豪指出，大賣場及傳統市場假日人潮壅擠，他強烈要求市府進行市場人流管制。

侯友宜說，新北市動員2000多名員警與衛生局的專業分析進行疫調，發現4萬288筆足跡中，7成的足跡都在居家周邊；公共場域部分，高達4成7在傳統市場、2成6在大賣場、1成7在公園。

張錦豪指出，新北大賣場及傳統市場假日又被塞爆，教授陳秀熙才指出新北第二波疫情來自賣場群聚，他怒批，連自己請來的專家說的話都不放在心上，其實是在掩飾新北防疫失序的真相。

張錦豪說，現在民眾都被教育的身負正義感，遇到拿下口罩抽煙、吃便當的就檢舉，戶外群聚就立刻拿手機錄影或報警，而傳統市場及夜市也是市長公佈的熱點足跡，那麼這些地方人潮群聚卻可以不加以管制，標準何在？他強烈要求市府進行市場人流管制。

(中時 )