美國「水賞生物科技」(AquaBounty Technologies Inc.)公司表​​示，這星期開始正式向美國餐廳出貨基因改良鮭魚，也就是說，不久之後的美國人的餐桌上將會吃到這種可快速長大也較好養殖的鮭魚。

美聯社報導，該公司首席執行長西維亞·伍爾夫 (Sylvia Wulf) 表示，將賣出幾噸鮭魚前往美國中西部和東海岸的餐館，因為這些州與城市沒有規定要標示「轉基因食品」，因此銷售較為方便。

目前，唯一願意承認購買基改鮭魚的客戶，是位於費城的海鮮經銷商「山繆與子的海鮮」( Samuels and Son Seafood)。

水賞生物科技的培育場位在印第安納州奧爾巴尼，他們的鮭魚生長速度是野生鮭魚的兩倍，可以在 18 個月內成長到市場規格，也就3.6~ 5.4 公斤的重量，若是野生鮭魚，至少要成長 36 個月。

該公司表示，基改水產品是相當重要的，要是持續捕撈野生魚類，不出20年，海洋裡很可能變得貧瘠。

但是多年來，這種基改養殖魚，一直遭到環保主義者的抵制，他們認其實說不出太具體的反對原因，有些說法是「基改魚不天然，營養可能有問題」；還有一種說法是，基改魚會威脅到一些傳統生活原住民的捕魚權；更有趣的理由是「人們需要知道們正在吃的食物建立聯繫的方法，這樣他們才能知道食物的來源」。

目前接受基改魚的公司還不多，包括好市多(Costco)、克羅格(Kroger)、沃爾瑪(Walmart) 和全食超市(Whole Foods)仍 堅稱，他們不銷售基改魚或克隆複製鮭魚，因此需要貼上標籤。

雖然接受度還有待考驗，但是水賞生物對未來充滿遠景，執行長沃爾夫說，野生鮭魚的撈捕是有季節限制的，相比之下，基改鮭魚克服了這個問題，我們能提供高度控制、生物安全的環境，養出良好的鮮魚給消費者。

她並且表示，基改鮭更抗疫病，抗生素用量減少，儘管牠們的生長速度很快，但需要的食物卻更少，因此碳足跡更低，也就更符合友善環境的理想。

另一個限制是，基改鮭魚會不會跑到自然環境，造成血統汙染? 去年11 月，美國舊金山地區法官文斯·查布里亞 (Vince Chhabria)表示，應確認轉基因動物和魚類的動向，避免牠們逃到野外的環境。

該公司辯稱，逃跑是不可能的，在公司的養殖場，這些魚每天 24 小時受到監控，並被關在帶有篩網、格柵、網、泵和化學消毒劑的水箱中，以防止逃跑。該公司的鮭魚也是雌性和不育的，因此無法交配。

(中時新聞網)