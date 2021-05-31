政府進口疫苗不力，卻急於採購尚在第二期實驗的國產疫苗，前民進黨立委沈富雄今天痛批蔡總統和陳時中指揮官狼狽為國，在疫苗的統籌與採購上，耍了不少匪夷所思的手腳，犯了台灣人民的大忌，豬隊友們也捅了一個大馬蜂窩，「為了宣洩這股鳥氣，跨越藍綠的不滿聲浪將舖天蓋地而來」。

沈富雄在臉書指出，蔡總統和陳指揮官一唱一和，狼狽為國，在疫苗的統籌與採購上，耍了不少匪夷所思的手腳，現在終於真象大白，原來他倆有一個非常、非常光明正大，聞之令人肅然起敬的偉大目標：扶植國家疫苗產業。

但他說，從構思、籌劃到執行的過程中，他的豬隊友們，共同捅下一個特大號的大馬蜂窩，後果將難以收拾：

(一)政府本應編列特別預算成立扶植基金，而不能以購買疫苗為注入資金的手段。

(二)受扶植的公司不能是上市、上櫃、興櫃公司，尤其不可以是惡名昭彰的母公司（基亞）所衍生的子公司。

(三)不可以用「政府出資、人民出生命、持股股民受惠」的方式運作，這傷了千萬台灣股民的心。

(四)既使為了讓國產疫苗順利卡位，以免錯失施打良機，政府仍應避免有下列行為：將國產疫苗定量（高端、聯亞各500萬劑）提早列入統籌施打計劃；在第二期實驗完成之前簽約；蔡總統和陳建仁前副總統為它造勢。

(五)疫苗是攸關生命的千秋大業，不可為了爭一時，而省略必要步驟，總統於巡視該公司時應明確宣示：一切按部就班，切勿操之過急，這波趕不上，下波再來，因為這個病勢將與這個國家共存。

(六)國產疫苗應與其他已獲國際認證的品牌疫苗一視同仁。

(七)「中央統籌、政府簽約」的疫苗政策，本來不會有人質疑，但當政府顯然失職時，不可以因為心中有「高端」，而藉端將民間善意捐贈的疫苗拒之於千里之外。

沈富雄認為，台灣人民是天生的股民，他們的核心價值是「生命誠可貴，股票價更高」，蔡總統及陳時中有關疫苗的所作所為犯了台灣人民的大忌，為了宣洩這股鳥氣，跨越藍綠的不滿聲浪將舖天蓋地而來。

(中時 )