家畜所人員使命必達，花了3個多小時，成功救出小狗讓母子團圓。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

家畜所人員使命必達，花了3個多小時，成功救出小狗讓母子團圓。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

工寮主人上山驚見工寮不見了，連平常住在工寮的小狗也不知去向。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

工寮主人上山驚見工寮不見了，連平常住在工寮的小狗也不知去向。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

小狗遭土石流活埋 狂挖3小時救出竟毫髮無傷。

嘉義縣番路山區連日強降雨，一處工寮遭土石流掩埋，今工寮主人上山驚見工寮不見了，連平常住在工寮的小狗也不知去向，卻隱約聽到土堆裡有狗聲，60歲阿伯狂挖1小時體力透支，急call嘉義縣家畜疾病防治所人員來幫忙，眾人拚命往挖了3個多小時，終於看到小狗身影，徒手小狗拉出來時，全身泥巴的小狗還在汪汪叫，讓眾人十分振奮，直呼小狗命大。

嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如在臉書分享這起超級救援任務，指陳阿伯收容了一對流浪狗母子，並在自家土地搭建工寮給狗母子住，昨山區下大雨，今天他不放心前往查看，竟驚見工寮遭土石流掩埋憑空消失，幼犬也不見蹤影，因為一直聽到小狗微弱叫聲，擔心小狗活不了多久，他開始使勁地挖，挖了1個多小時，實在是體力透支不得不向家畜所求援。

獲報趕到的家畜所人員隨即接力開挖，但此時已沒聽到小狗叫聲，原以為小狗已凶多吉少，沒想到挖到工寮木頭屋頂時，小狗響亮叫聲又出現，讓大家振奮不已，最後徒手把小狗撈出來，發現牠雖然滿身泥巴，卻毫髮無傷，原來命大的小狗剛好卡在屋頂與泥堆所形成的小空間裡，才會幸運存活下來。

林珮如說，動物救援百百款，第一次救到被土石流活埋的，粗估小狗至少被埋了超過5小時，不過家畜所人員使命必達，花了3個多小時，成功救出小狗讓母子團圓。

(中時 )