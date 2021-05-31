國產疫苗廠商高端昨(30日)發表重訊表示，已與衛福部疾管署完成簽約，最多1000萬劑疫苗。而高端疫苗近半個多月股價已暴漲超過百元，民進黨立委高嘉瑜呼籲政府高層應該立刻查清楚並公布，是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言。總統蔡英文今天(31日)回應，相關的財產申報資料都是公開透明，沒有炒股問題。不過，輿情民調卻指出，「高端疫苗炒股」一事，在網路相關聲量已暴漲10倍之多。

對於「高端疫苗炒股」，趙少康曾在5月中質疑，「綠營有人炒作高端股價」，直到29日，民眾黨立委張其祿也喊話，要求徹查有無內線交易。趙少康甚至質疑，「綠營有沒有人用人頭購買高端股份」。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析「高端疫苗炒股」一事的網路討論度，發現相關討論分別在18號、22號都有過一波討論，但在29、30日2天，負面聲量討論度急遽飆升，從不到200筆攀升至近2000筆。

「TPOC台灣議題研究中心」公布高端疫苗最新聲量。(圖/翻攝自 TPOC台灣議題研究中心)

《TPOC台灣議題研究中心》臉書貼文指出，「按常理，收到大筆訂單，應該是好事一樁，股市應該大漲才對，但今天《高端疫苗》的股價馬上打入跌停。很多網友就問，拋售這支股票的股民，心中到底有沒有『台灣價值』」。

[＃Quickseek快析時事] 昨天（5/30）疾管局宣布與高端疫苗簽約，購買500萬劑疫苗，好消息傳出，瞬間引起大批關注高端的討論聲量。 按常理，收到大筆訂單，應該是好事一樁，股市應該大漲才對，但今天《高端疫苗》的股價馬上打入跌停。很多網友就問，拋售這支股票的股民，心中到底有沒有“台灣價值”🙄 #QuickseeK輿情觀察 #股價是對未來的預期 由 QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2021年5月31日 星期一

(中時新聞網)