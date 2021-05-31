神舟十二號載人飛船計劃6月搭載3名航天員升空

在天舟二號貨運飛船與天和核心艙交會對接完成後，中國太空站在軌建造任務接下來就是發射神舟12號載人飛船，飛船上將搭載首批3名太空人進駐太空站天和核心艙。神舟12號載人飛船預計6月升空，飛行乘組已轉入強化訓練階段，全力備戰即將來到的太空之旅。

據《央視新聞》客戶端報導，這3名首批天和核心太空艙太空人將在軌道上駐留3個月時間，期間將進行艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷等一系列操作。中國載人航太工程副總設計師楊利偉在海南文昌接受專訪時表示，這次神舟12號的任務上沒有安排女太空人參與，但是以後的任務都會有，基本上前期的這些太空人都會參與飛行。

神舟12號載人飛船計畫於6月升空，3名太空人將成為天和核心艙的首批入駐人員。目前距離任務不到一個月，飛行乘組已進入2級隔離狀態。（圖／央視畫面截圖）

楊利偉表示，這次飛行任務安排按照以前的設置，包括有指令長、工程師，也根據分工的不同進行訓練。3名太空人都要具備出艙能力，所以一般會組織2個人出艙，第3個人也要具備出艙能力，以備一旦有需要的時候能進行替補。神舟12號飛行乘組從第1批和第2批太空人中選出，針對第一批太空人年齡較大的特點，太空人系統科學提高訓練強度，以提升他們在太空中的適應能力。

在文昌航天發射場用長征七號遙三火箭成功發射的天舟二號貨運飛船。(圖／中新社)

他表示，已經做了些輔助工作，用設備來對太空人慢慢老化進行矯正，對飛行任務是沒有問題的。現在能夠具備飛行能力的也就16個太空人，包括自己作為備份人選也要全程參與訓練。

報導說，神舟12號載人飛船計畫於6月升空，3名太空人將成為天和核心艙的首批入駐人員。目前距離任務不到一個月，飛行乘組已進入2級隔離狀態，各項工作進入強化衝刺階段。

中國航天科技集團展出的中國太空站模型。（圖／中新社)

第一個階段主要任務是組裝裝配，對剛打上去核心艙上面的工作位置、生活環境進行佈置。同時還要做出艙訓練，對艙外的裝備進行組裝調試，現在就是針對這些任務進行強化訓練。

神舟12號第一個階段主要任務是組裝裝配，對剛打上去核心艙上面的工作位置、生活環境進行佈置。同時還要做出艙訓練，對艙外的裝備進行組裝調試。（圖／央視截圖）

楊利偉還說，在太空站建造階段，太空人將進行多次出艙活動，完成太空站航天器的維修維護及建造等任務。未來，太空人出艙將成為常態，出艙活動的時間會大幅增加，對太空人提出新的要求會更高。

報導表示，太空站建造階段將安排4次神舟飛行任務，從第1批和第2批共16位太空人中選出了4個飛行乘組，同步展開相關訓練。

用於中國太空站艙外活動的航太服完成技術改進，能確保太空人在安全的環境中進行空間站複雜操作和相關載荷試驗。（圖／央視截圖）

此外，中國太空間站設計有用於轉位的機械臂和功能更強大的七字維度機械臂，還有可以對載荷進行精細操作的機械臂，長度累計可達15米。以人機配合方式在太空站在軌道上進行建造與維修。艙外的航太服也完成技術改進，能夠確保太空人在安全的環境中，進行一系列的空間站複雜操作和相關載荷試驗，它的適體性和可操作性比以前有很大的改進。

(中時新聞網)