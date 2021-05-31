62歲資深媒體人沈春華曾是中視當家主播，也是榮獲6座金鐘獎的名主持人，最近本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜、綜藝大姐大張小燕都陸續向中央喊話疫苗快進來，她有感而發，今（31日）在臉書發文，懇請政府盡速處理疫苗短缺的問題，並提出加速流程的方法，見解獲得廣大網友的支持。

沈春華一開頭就向中央喊話：「讓疫苗盡快進到台灣，究竟有什麼問題？！」她不懂到底哪個環節有狀況，「法規不允許？專案可申請！安全有疑慮？原廠文件不可少！由中央統籌？捐贈者尊重並配合！運送、冷鏈、施打誰把關？就等中央、地方大大們來支持、協助啊！」她希望這個時候全民上下同心、官民互相合作，讓國際間認可的疫苗快點到貨，減緩醫護重擔、消除民眾的恐懼，一起回到原本安定的生活。

文末，沈春華提出設立專責窗口的想法，不僅能加快流程，又能把關安全問題，「將『來自人民』的至高權利拿來『回應民意 』，政府面對艱困一戰也能得分！」

許多網友看到沈春華的訴求，紛紛留言表示贊同，「沒錯！把緊急的事情簡單條理化，目標準確迅速執行，不知道執掌中央在複雜什麼？」、「分析得很好」、「善良的台灣人民想自主自救…都這麼難嗎」希望沈春華能善用公眾人物的力量，為小老百姓多多發聲。

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(中時新聞網)