金門縣長楊鎮浯在今天下午的全縣災害應變中心會議中，下令明天起搭機抵金的旅客均需全面強制實聯制，並協調金門民航站協助執行。（縣府觀光處提供）

中央疫情指揮中心公布的飛離島篩檢流程，與立院版的全面篩檢有出人。金門縣府緊急採取「補破網」措施，嚴防出現防疫破口。（縣府觀光處提供）

立院今天上午朝野協商通過7天內在赴離島的機場、港口設置快篩站，入境離島者均需全面接受篩檢，但中央疫情指揮中心下午公布的辦法卻是過去14天內無症狀者可以直接登機，導致離島防疫淪為做「半套」，防堵效果預期打折扣。縣府晚間緊急宣布明天起，機場全面強制實聯制，同時現有快篩站持續運作，希望起到「補破網」的防堵作用。

楊鎮浯在今天下午的全縣災害應變中心會議中，下令明天起搭機抵金的旅客均需全面強制實聯制，並協調金門民航站協助執行。同時也要求民政、警政單位加強每日關懷工作，降低因中央未能強制全面採檢，可能出現防疫破口的風險。

楊鎮浯強調，疫情持續嚴峻，連江、澎湖2離島縣相繼出現確診個案，在金門地區尚未達到一定程度的疫苗覆蓋率之前，中央、地方單位應通力合作，強化橫向聯繫防疫作為。

楊鎮浯表示，因應疫情擴散的可能，緊接將進行防疫編組，讓各自任務更加明確化。同時針對部分鄉親關心疫苗施打效率，縣府也已要求各鄉鎮衛生所協助施打，以提高施打量能。

(中時 )