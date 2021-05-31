國內疫情嚴峻，不少企業採取居家辦公模式，但有勞工抱怨，雇主不分時段「只要想到就打電話來」，反而居家辦公比在公司工作更累。對此，勞動部建議，雇主應與勞工約定工作時段，例如居家辦公比照使用原本的工作時間與休息時間，以免出現爭議。

全國疫情警戒仍維持三級，企業為了維持營運，開始採取居家辦公方式避免群聚，但有勞工坦言，在家工作的這幾天常被認為是「工時小偷」，就連中午12點多在家幫小孩煮頓午餐而漏接主管電話，還要被酸「居家辦公不是讓你整天休息」，氣得勞工抱怨「在公司的時候，這時段明明就是我的午休時間」。

勞動基準法規定，勞工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。這也代表即便是居家辦公，也應該要給勞工合法的休息時間。

勞動部官員表示，如果勞資雙方沒有另外約定，居家辦公的工作時間就會跟在公司辦公一樣。舉例來說，如果原本上班時段的休息時間為中午12時至1時30分，就會建議即便是改居家辦公，也維持相同的休息時間給勞工，否則應該另行規定，以避免出現勞資爭議。

另外，勞動部也提醒，即便實施居家辦公，同樣也要詳實記錄工時，雇主依勞基法第30條第5項仍有備置出勤紀錄之義務，此時可以依勞動部制訂之「勞工在事業場所外工作時間指導原則」規定，由勞工與雇主簽訂書面協議，約定在家工作之勞工應於正常工作時間內履行勞務，雇主應逐日記載勞工之正常工作時間。

(工商 )