儘管近期本土疫情案例攀升，惠譽預期，台灣現有受評銀行於2021年至2022年將維持穩健的財務體質，因為對經濟的衝擊得以受到控制，但若疫情持續擴散，導致經濟活動及製造業受限，且最終對出口、國內消費與投資產生重大影響，將可能抵銷經濟成長預測值的上行風險。

惠譽預測2020年台灣GDP成長3.1％，2021年及2022年的成長率分別為4.5％及3.6％，2021年主要是前四個月強勁出口。惠譽指出，台灣的經濟韌性，將支持企業穩健的利潤與較低的失業率，並減緩對銀行資產品質、獲利能力以及資本的營運壓力。

惠譽於2021年4月將四家受評銀行的展望，從負向調整至穩定，包含中信銀行（A／穩定）、京城銀行（BBB／穩定）、陽信銀行（A─（twn）／穩定）、瑞興銀行（A─（twn）／穩定）。所有台灣受評的銀行現行皆為穩定的評等展望，主要基於其自身的信用體質或經惠譽評估在必要時將受到台灣政府（AA─／穩定）的支援。

惠譽認為，儘管面臨疫情挑戰，台灣銀行業於2020年的放款成長為6％，高於2019年的4％，主要源於房貸及不動產業放款。預期資產品質惡化，將可能來自於紓困放款與海外曝險，但因台灣的經濟韌性，及預期國內不動產市場將維持穩定，使風險屬可控。伴隨著稍微較高的放款成長、減緩的利差壓力，及穩定的手續費收入成長，預期2021年至2022年銀行業獲利能力將維持穩定。

所有受評銀行的普通股權益第一類資本比率，於2020年底皆維持穩定或略為提升。惠譽預期，受評銀行將維持適切的資本水準，以因應2023年至2024年較高的資本要求。

(工商 )