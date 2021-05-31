線上交易平台eToro執行長阿希亞（Yoni Assia）近日表示，狗狗幣雖源自網路迷因，卻擁有加密貨幣產業「規模最大、聲量最高且最有趣的網路社群」，又有特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）加持，才讓eToro決定讓狗狗幣上架。

今年3月eToro宣布將與特殊目的收購公司（SPAC）FinTech Acquisition Corp.V合併來達成借殼上市後，5月初推出狗狗幣線上交易服務。阿希亞近日受訪時坦言，起初他認為網路迷因不值得投資。

他表示後來他對狗狗幣改觀的主因在於，狗狗幣擁有加密貨幣產業「規模最大、聲量最高且最有趣的網路社群」，而強大的網路社群是造就強大加密貨幣的重要元素。

他以馬斯克為例表示：「當狗狗幣社群的其中一員身價高達1,800億美元時，情況就完全不同了。」論及近日竄紅的柴犬幣，阿希亞表示eToro不對未來的上架計畫發表評論，但透露柴犬幣同樣擁有一票熱血的網路社群。

(工商 )