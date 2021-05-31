本土疫情大暴發，全台持續三級警戒，疫苗成為各界期盼的「解藥」，佛光山等民間團體有意自購疫苗捐贈緊急施打，但中央的態度、說法卻變來變去。前衛生署長楊志良直言，蔡政府就是不希望買到疫苗，因為根據現在的法令，疫苗完全沒有理由不能進來。

楊志良31日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，雙北的疫情是下來了，但中南部有在篩嗎？沒有，所以這是黑數，「大概2個月前，我就說，疫苗、疫苗、疫苗，我敢這樣講，我們蔡政府就是不希望買到疫苗，他根本胡說八道」。

楊志良指出，按照今天的法令，完全沒有理由說不能進來，他就說不能進來，至於BNT疫苗的問題，綠營硬咬是大陸製，但德國原廠也說話了，楊志良還忍不住直言，現在蔡政府的錢，就都是拿來養網軍、1450、側翼。

楊志良發現，韓國總統文在寅與美國副總統賀錦麗見面、韓國跟美國舉行高峰會時，都沒有人戴口罩，美國很多地方也都不戴口罩了，反觀台灣人還在嚇的要死，而且這個病毒非常厲害，只要是在一個空間裡面的，一下全部染疫，因為我們沒有疫苗，蔡政府狠了心的。

楊志良認為，現在最大的問題不是染疫，而是沒有飯吃，一個禮拜可以，但兩、三個禮拜還可以嗎？老百姓會不會上街頭造反，總統搞成那樣，大家寧可染疫也要上街，這是很嚴肅的問題。

「法令完全沒問題」 楊志良:蔡政府就是不希望買到疫苗

(中時新聞網)