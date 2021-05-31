30日的大雨替鯉魚潭水庫帶進不少水量，至31日中午為止，水位已上千超過5公尺。（謝明俊攝）

近日梅雨鋒面助攻之下，全台水庫有不少雨量挹注，不僅讓新竹解除限水警報，中部地區供5停2措施也無需延長8小時，截至今天下午4時為止，預估總降雨效益高達1億910萬噸，換算約可供給全台9天用水。

根據水利署最新雨量預估效益統計表，從28日凌晨至今天下午4時，中部水庫雨量最為豐富，其中霧社水庫居冠，累積雨量達299毫米，蓄水率從個位數突破2成以上來到23%，且有效蓄水量幾乎翻3倍，目前為859萬噸。

水利署副署長王藝峰表示，霧社水庫的豐沛水源會放流至日月潭水庫，再往下放至集集攔河堰，供應雲林民生用水，以及彰化灌溉用水，這波鋒面對水情的確有所改善。

台中鯉魚潭水庫、德基水庫，和苗栗永和山水庫也有顯著的雨量挹注，光鯉魚潭水庫今天累積雨量就高達124.5毫米，蓄水率調升為4%，目前有效蓄水量為482萬噸。

永和山水庫今天累積雨量71毫米，有效蓄水量132萬噸，蓄水率為4%；明德水庫雨量稍少一些、但仍達69 毫米，有效蓄水量為169萬噸，蓄水率為14%，與梅雨來臨前相較，蓄水率逾2倍成長。

今天苗栗、台中、北彰化地區降雨效益極佳，是否有機會解除水情紅燈區，王藝峰表示，「這還要再仔細評估」，因為解除燈號需交叉分析設定的雨量目標、未來氣候發展、河川流量、節水成效等，目前仍有待氣象局提供更多降雨預測，方能滾動檢討水情燈號事宜。

相較中北部，今天降雨對南部集水區挹注較為有限，從水庫入流數據可知，曾文、南化等南部水庫累積雨量皆只有個位數，王藝峰表示，「因為今天鋒面停留在台灣中北部，但明天鋒面發展又不一樣，滯留鋒面就是在台灣上上下下移動」。

他進一步說明，根據氣象數據，目前有一波雲團位處廈門、汕頭、廣東一帶，若晚上順利進入台灣上空，明天白天將有機會產生降雨。

值得一提的是，這波鋒面對離島水情也有所助益，以澎湖成功水庫累積降雨量115.9毫米為最多，馬祖后沃水庫降雨量67毫米次之。王藝峰說明，由於離島水庫水源供水占比不低，降雨不僅可減少離島供水壓力，也可同步減輕海水淡化廠負擔。

(中央社)