科威特商人布巴斯（Jassem Buabbas）多年來繁殖飼養動物飼料「超級蠕蟲」（superworms，也叫大麵包蟲），希望這種「生物」有朝一日出現在波斯灣地區民眾的餐盤裡。

在科威特市郊一個不見天日的小房間內，布巴斯把以富含蛋白質聞名擬步行蟲（darkling beetle）幼蟲，放在透明箱裡，以麩皮和玉米粉當牠們的床。

成蟲則放進另一個箱子裡，準備繁殖交配。

布巴斯告訴法新社：「我的願望就是這些蟲可以順利成為人類的替代食物來源。」

全球各地普遍有食用昆蟲的習慣，預估約有1000種昆蟲會出現在非洲、亞洲和拉丁美洲約2億人的晚餐餐盤內。

除了傳統飲食外，隨著可食用昆蟲逐漸被推廣成日常攝取蛋白質的永續替代來源，蟋蟀義大利麵、黃粉蟲奶昔已成為若干世界之都的最新美食趨勢。

部分波斯灣國家有食用乾糙烤過蝗蟲的傳統。對某些人來說，蝗蟲是美食，但在現代，大啖蝗蟲已經沒有那麼受歡迎。

雖然在鳥類、魚類、兩棲類和爬蟲類動物飼主中，「超級蠕蟲」需求殷切，但在科威特，「超級蠕蟲」還未獲當局批准可以食用。布巴斯滿懷希望人們願意嘗試。

布巴斯在等待科威特當局審查批准的同時，也忙著研發食譜。

布巴斯表示：「目前，我已研發出三種醬料，我的同事已經試過，也喜歡這些醬料。」

相關法規也努力趕上食用昆蟲的趨勢，歐洲聯盟執行委員會（ European Commission）今年5月批准乾燥黃粉蟲可供人類食用，同時表示這些昆蟲食用安全無虞。

(中央社)