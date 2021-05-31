近日滯留鋒面影響，全臺水情已稍緩解，旱災中央災害應變中心31日宣布，新竹、苗栗及臺中地區水庫集水區累計平均降雨量均已達100毫米以上，原訂6月1日起新竹實施分區供水將暫緩。

值得注意的是，目前苗栗、台中及北彰化部分用水戶正在實施供五停二分區限水，水利署說，這波降雨仍不足以改變，因此仍會繼續實施，必須等到下一波梅雨鋒面，視降雨狀況再做調整。根據水利署統計，這波降雨替全台各地水庫集水區帶來超過1萬噸進帳，截至31日晚間，全台進帳1萬910萬噸，其中石門水庫進帳2300萬噸最多，蓄水率增加1.9%，相當於增加一個多月的用水量，能讓石門水庫可以撐到至少6月底。

影響竹科供水的新竹寶山及寶二水庫，水庫集水區降雨量171.3毫米，超越原定限水的100毫米標準，因此新竹暫時免於分區供水，整體進帳400萬噸，相當於增加13天的用水量，整體水情只是稍稍解渴，並未脫離旱象。

南部地區水情，曾文與烏山頭水庫進帳491萬噸，因兩水庫庫容太大，因此蓄水率僅提升0.3%，南化水庫則進帳702萬噸，主要水庫蓄水率增加，預估可以穩定供水至少到6月底。高雄則因前一波午後雷陣雨，讓澄清湖水庫蓄水率回升，已經放寬限水措施，工業節水也從13%放寬至限水7%。

(工商 )