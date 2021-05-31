印度正面臨第2次新冠疫情大爆發，在如此社會動蕩的情況下，還有人在網上散播錯誤訊息。由於網路謠言稱，新冠病毒的感染與 電信網路的密度有關，這種消息在社交媒體上瘋傳後，造成過去3個星期內，旁遮普邦(Punjab)有 20 多個電信基地台遭到破壞。

印度論壇報(Tribune India)報導，由於基地台被破壞，旁遮普邦已出現手機訊號不穩的問題，消費者找電信公司求助，結果基礎設施提供商 (IP-1) 特別忙碌，既要維護電信塔的安全運作，又要搶修被破壞的信號塔。

印度電信和基礎設施工會會長 TR Dua 表示：「這種事件要是無法扼止，將嚴重影響印度的消息傳遞，在疫情大流行期間，最重要的是就是不間斷的網路信號。有了網路，才能實現在家工作、虛擬會議、電子商務、電子教育，以及政府的各種公衛政策宣導，包括疫苗接種等等。」

「電信部已經澄清，5G技術與病毒沒有任何關聯，人們不要被謠言所誤導。而且印度的5G網路仍在測試中，尚未在全國開始使用。因此，關於 5G 試驗或網路導致病毒傳播的說法都是毫無根據的。」

印度高級外科醫學專家比沙夫‧莫汗( Bishav Mohan )博士說：「任何散播這種虛假信息的人，都應該被關進監獄裡。」

不過，5G的謠言豈止一條？印度寶萊塢女星裘伊‧查瓦拉(Juhi Chawla)對法院提起訴訟，反對印度實施5G，理由是5G 的電磁波會破壞DNA，造成癌變與健康問題。這種訴訟還沒有開始審理。

(中時新聞網)