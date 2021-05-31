三級防疫警戒期間，全台多數縣市宣布餐廳禁止內用，1名網友日前發現1間餐廳的招牌布條寫著一長串數學題目，並表示「解開的人才可以內用」，目的就是要讓顧客知難而退、選擇外帶，但沒想到原PO是名數學老師，他將完整解法寫滿整張紙，公布在臉書上，並笑稱「身為數學老師堅持不服輸，就是要算出來」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前在1間餐廳的門口發現大大的布條，布條上寫著「疫情期間，解開的人才可以內用」，接著就是一長串複雜的高等數學題目，包含了微積分、指數、三角函數、根號等數學符號，餐廳店家最後在布條上寫著「放棄吧，外帶幫你打9折」。

沒想到目擊民眾是名數學老師，他將完整解法寫滿整張紙，公布在臉書上，並笑稱「身為數學老師堅持不服輸，就是要算出來」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

不過有趣的是，原PO恰巧就是1名數學老師，他回家後用1張A4大小的紙張洋洋灑灑列出解答過程，與店家布條的照片共同PO在臉書上；他在PO文中表示，「防疫期間我絕對遵守規定不內用，但是身為數學老師堅持不服輸，就是要算出來，連詳解都給你啦」。

許多網友則留言「還是數學老師強」、「老闆：請請請就座」、「詳解都出來了耶！我還是看不懂」、「老師！有開線上課程嗎」；先前臉書「路上觀察學院」也有網友PO出1間餐廳的座位上放著紙條，紙條上也是寫著同樣的數學題目，懷疑根本就是同一間店，引來一票數學高手爭相留言解答，有網友就笑稱「原本要防疫，結果變群聚解題」、「不要趁機問作業」。

先前臉書「路上觀察學院」也有網友PO出1間餐廳的座位上放著紙條，紙條上也是寫著同樣的數學題目，懷疑根本就是同一間店。(圖/翻攝自臉書「路上觀察學院」)

(中時新聞網)