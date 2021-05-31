「小斑」藉由水療跑步機訓練後腳萎縮的肌肉。（動保處提供）

為提升動物之家醫療設備，新北市政府動保處近年耗資300萬元，提昇照顧流浪動物醫療品質，為推行動物長期照護政策，近日使用品牌寵物公司捐贈善款50萬元，購置寵物用水療跑步機及提供犬隻輔助背帶，目前水療跑步機設置在中和動物之家，提供8所動物之家內高齡及殘疾毛寶貝使用，有效幫助長照犬隻進行復健，恢復生理機能。

中和動物之家目前有24隻高齡或殘疾毛寶貝，有部分犬隻因車禍造成後癱入所、或因高齡問題四肢無力等因素，動物之家高齡毛寶貝「小斑」及「小典」，其中「小斑」就因當初車禍後軀癱瘓入所，經脊椎減壓手術後，後腳雖能恢復行走，傷勢仍不穩定，去年還一度臥床，後腳肌肉萎縮，在持續復健目前已能用輪椅活動；「小典」則是因為左後腳前十字韌帶斷裂而跛腳，經台大動物醫院劉以立老師協助以「脛骨平台水平矯形術」手術恢復關節功能，目前每週2次水療跑步機復健照護，訓練肌肉及減少運動時關節不適感，有效貝恢復毛寶貝運動機能。

水療跑步機屬於物理治療，能有助改善毛寶貝活動能力，藉水的浮力使動物在水中重力減少，減少關節負擔，即使肌肉已萎縮，也能夠在水中支撐起身體。除了浮力之外，水的黏滯性也扮演重要的角色。狗狗在水中移動時候，為了克服水的黏滯性所引起的阻力，會比陸地上行走時候花更多的力氣。對於神經受損、骨關節炎、骨科術後疾病犬隻，因為行走不方便造成肌肉的萎縮，這些狀況都能夠進行水療來訓練肌肉，協助加強肌肉強度及改善關節問題。

動保處表示，新北市動物長期照護服務機構認證及輔導暫行辦法已於109年4月15日發布，除了輔導動物醫院和寵物業者長照業務，動保處持續提升新北市各動物之家收容高齡毛寶貝生活品質，以落實動物保護及寵物安養終老，讓新北市友善動物城市更邁向一大步。

(中時 )