思薇雅蒂今天歡慶20生日，也在法網女單旗開得勝。（美聯社）

兩位2001年生的職業男網、女網選手義大利辛納（Jannik Sinner），以及去年法網球后、波蘭小將思薇雅蒂(Iga Swiatek)，今天都在個人2021年法國網球公開賽單打第一輪賽事過關。

辛納小時候接觸了滑雪、足球及網球運動，因為喜歡網球可以自己做決定的感覺，青少年時期開始專攻網球，今年8月才要滿20歲的他今天打了場五盤大戰，以6比1、4比6、6比7（4）、7比5及6比4力克30歲地主選手埃貝爾（Pierre-Hugues Herbert），其中第三盤雖然搶七讓出，但局數從2比5追到6比5超前，以及決勝盤在連拿3分出現賽末點、出現一次雙發失誤掉分後，迅速回穩鎖定勝利，都展現出他在場上超齡的成熟。

因為新冠肺炎疫情，法網只能開放部分觀眾進場看球，儘管多數球迷是為埃貝爾加油，今年8月將滿20歲的辛納表示，還是很享受有群眾鼓噪聲的感覺，很感謝大家願意到場觀賽，賽後也有不少球迷搶著和辛納自拍，展現出他日漸增加的人氣。

今天過20歲生日壽星思薇雅蒂，第一輪輕輕鬆鬆6比0、7比5擊退好友、斯洛維尼亞選手尤凡，送自己一份生日大禮；本戰首盤思薇雅地賞了好有一個「貝果」，次盤尤凡拋開壓力，和思薇雅蒂局數上有所拉鋸，關鍵第12局思薇雅蒂先出現賽末點，尤凡守住了3個，最終還是讓思薇雅蒂在第4個賽末點結束比賽。

法國選手埃貝爾雖敗猶榮。（美聯社）

(中時 )