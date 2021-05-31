陪伴台灣民眾超過半世紀的氣象先生任立渝，今（31日）在TVBS晚間新聞播報最後一次氣象後，光榮退休，消息一出，許多網友紛紛上網留言祝福。任立渝感性地表示：「在TVBS是最愉快的工作經歷，在TVBS的這11年是最快樂時光。」新聞部副總經理詹怡宜則盛讚任立渝是「台灣社會最安定的力量，可說是全台灣最值得信賴的男人」。主播夏嘉璐、方念華都在任立渝代表觀眾感謝他，祝福任立渝退休生活愉快。任立渝則是在鏡頭前，以一貫溫柔的語氣，祝福觀眾「在疫情期間都健康平安，也希望缺水能快快解除」。

受到疫情影響禁止群聚，同時配合任立渝行事低調的個性，TVBS在內部為他舉辦了小型歡送會，由詹怡宜送上金色麥克風獎座，感謝任立渝為氣象專業的付出。任立渝也自爆最後一天播報，「一早就嚇到，小學六年級的孫子看到退休的新聞還大叫」。任立渝一再強調對於各界的讚美他不敢當；同時，任立渝也跟年輕後輩分享2件事：「一，要知道自己的能力，並且想辦法提升自己的本領；二是要記得，吃虧就是佔便宜。」而11年前任立渝到TVBS的歡迎會上，代表獻花的主播莊開文更是哽咽表達感謝：「曾經在颱風新聞對談前，問任先生是不是要先給他要提問的問題，結果任先生直說不要緊、儘管問」，顯見任立渝的氣象專業「早就準備好！」

任立渝31日最後一天播報氣象。（圖／翻攝自TVBS）

歡送現場並播出TVBS主播、主管們預先錄製的感謝影片。方念華感性地說：「在這個講求血脈賁張的名嘴時代，您不疾不徐、像春風一樣的風格，永遠讓我敬佩。」氣象主播彭志宇則回憶：「每一次颱風播報，您就是拉一張躺椅在辦公室稍做休息後，整點又繼續播報，敬業精神令人佩服。」影片中也曝光任立渝過去為氣象團隊拍攝的宣傳影片幕後花絮，只見他在綠幕前空中比劃，向來給人沉穩形象的他似乎也覺得暈頭轉向，「一下這樣一下那樣」，模樣十分逗趣。

TVBS董事長陳文琦表示：「任立渝永遠是TVBS人，永遠歡迎回家。」詹怡宜表示，11年前以新聞部總監身份，邀請任立渝來到TVBS，「是新聞總監生涯中最得意的事」。而任立渝的準確、專業、謙虛，有幾分資料說幾分話，「這就是台灣社會最需要的安定的力量」。

(中時 )