合庫銀行31日指出，總行接獲北士林分行通報該分行清潔膳食張姓承攬商，經檢疫後5月29日確診新冠肺炎，該分行已立即於30日請專業清潔廠商進行分行全面消毒作業，並於5月31日完成21名員工快篩，結果均為陰性，同時於營業廳門口張貼公告，告知客戶已妥善處理分行營業廳環境消毒及分行同仁均依規強化自主健康管理等事項，並請客戶確保維持社交距離，降低接觸感染風險。

據該分行通報，張員的先生於5月22日(六)晚間接獲通報確診，因此，張員自5月24日起即未至分行工作，分行同仁亦自5月24日起即加強自我健康監測，增加量測體溫頻率並定時回報分行人事管理員。由於張員平日工作為清潔打掃、烹煮午膳，並不會與客戶接觸，且工作時均配戴口罩，5月23日分行即安排專業清潔廠商進行全面消毒作業。

張員於5月29日(六)晚間接獲通知PCR為陽性，合庫銀行即依照政府防疫指引執行相關作為，北士林分行於5月30日(日)早上再次請專業清潔廠商進行分行全面消毒作業。

合庫指出，由於5月31日及6月1日適逢月底日及企業發薪日，業務恐較為繁忙，為兼顧員工身心健康狀態，以維持分行營運不中斷原則，規劃最低人力配置，其餘人員則規劃為居家辦公，並以身體狀況不適、居住在雙北市疫情熱區內的員工為優先居家辦公對象，總行已備妥其他分行可供人力支援的名單因應，將依工作性質調度分派。

(工商 )