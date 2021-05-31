據《德國之聲》報導，長期以來，中國大陸一方面將自身描繪成巴勒斯坦的堅定支持者，卻又與以色列建立密切的政、經、軍事聯繫。「中國國際問題研究院」研究員李國富認為，近來北京積極在加薩議題中發聲，是因為中國大陸需要穩定的環境才能持續發展，中東地區的騷動不只影響區域，甚至是北京的崛起與世界和平。

李國富表示，「如果你問我北京在中東衝突中，國家利益為何？我會回答區域沒有動盪，危機也沒有升級」。他解釋，和平穩定的世界體系有助於北京持續發展的道路。中東地區的騷動不只是影響當地人民正常生活，也對中東地區區域穩定產生不利影響，進而影響世界和平與中國大陸的崛起。

他強調，為了結束加薩地區的騷動，北京持續呼籲立即停火。大陸本月輪值聯合國安理會的主席國，近日與他國一同多方面嘗試通過決議，卻一直遭到美國的反對而以失敗告終。與此同時，大陸外長王毅則重申在兩國方案的框架中，讓爭議雙方展開對話的重要性。

※中國大陸在中東的經濟利益

報導中指出，中東地區在中國大陸經濟與能源安全中，扮演關鍵角色，其滿足大陸至少一半的石油與天然氣需求。此外，大陸與歐洲之間價值高達數十億歐元的貨物，也需要通過蘇伊士運河。

李國富認為，以巴衝突為中東地區的核心糾紛。在出現公正且永久的解決方案之前，以巴動亂不會止息，這對大陸與區域多個國家的經濟合作產生負面影響。

與此同時，在北京全球經濟戰略佈局中，以色列扮演關鍵角色。打從1992年雙方建交開始，北京和以色列的經濟、科技與軍事關係緊密，大陸還購買以色列早期無人機，雙方在研發與科技的合作也相當緊密。

此外，以色列在中國大陸一帶一路之中扮演關鍵節點。大陸投資者正參與港口海法擴建案，並在以國南部艾拉特(Eilat)與特拉維夫南方的港市阿什杜德(Ashdod)之間興建鐵路；不過，鐵路計畫目前擱置中。

根據大陸商務部統計，雙邊貿易在2020年增長19%，達到175億美元；相較之下，北京與巴勒斯坦的貿易額僅有1億美元。

※對巴勒斯坦口惠而實不至

台灣暨南大學歷史系教授包修平認為，雖然大陸官方一直強調站在巴勒斯坦人民的那一邊，但這樣的支持口惠而實不至。由於以色列積極在大陸媒體與大學中運作，至少一部份人傾向以色列那一方。

近日在大陸外交部的新聞記者會上，半島電台的記者提問，為何北京不曾明確譴責以色列在加薩的軍事行動；外交部發言人趙立堅則回應，很少人會認為北京沒有明確地譴責以色列。北京譴責對平民的暴力行為，以色列應自我克制，停止使用暴力、恐嚇與挑釁。

包修平分析，大陸不會在中東衝突中發揮更積極的角色。北京在此的利益主要集中在經濟領域上，更重要的是維持石油供應與航線不受干擾。其他問題上，將堅守不干涉原則。

※北京嘗試建立正面形象

報導分析，中國大陸強調，相較於美國在中東情勢被意識形態所綁架、助長情勢緊張，而不是採取積極措施阻止以巴衝突；北京則是譴責暴力、抨擊美國阻止聯合國安理會發表聲明。

趙立堅表示，美國將因站在人類良知與道德的對立面，在安理會遭到前所未有的孤立。北京會維護國際公平正義，而美國只關心自我利益。美國的立場取決於與以色列的關係。

李國富認為，華府在加薩衝突中，將危及拜登重獲川普時期丟棄的國際領導地位目標，並導致美國與歐盟的分歧。美中間不斷擴大的差距將對北京有利，只要北京繼續維護在巴勒斯坦的基本人權，大陸的形象就會提升、美國的形象則持續受損。

(中時新聞網)