彰化銀行晴光分行29日有一名員工確診、一名員工快篩陽性，其中確診員工自27日起即已居家上班，未再與客戶及同仁接觸。另，針對快篩陽性者已匡列密切接觸者居家上班，並為確保分行環境安全已再度全面清潔與消毒。

彰銀表示，晴光分行照常提供服務，客戶也可以至鄰近中山北路分行辦理業務，也鼓勵客戶多利用數位化服務。

彰銀表示，因應疫情擴散，除落實各項防疫措施，並視疫情發展滾動式精進外，公司也將持續關心同仁健康狀況並提供防疫相關協助，以守護同仁和客戶的健康。

(工商 )