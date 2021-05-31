2007年李安執導的電影《色．戒》因大尺度轟動一時，片中男主角梁朝偉三點全露，與同樣裸身的女主角湯唯有不少的香豔鏡頭，成功創造話題。據悉，李安本來有為梁朝偉安排替身，但梁朝偉仍親自上陣，背後的原因令外界好奇。

李安決定拍攝《色．戒》時，十分煩惱男主角「易先生」的選角，本來擔心梁朝偉會婉拒，想不到對方反而主動找上門，因為當時他正在思考該如何突破自己的戲路，聽聞李安在尋覓適合的人選，認為這是一個大好機會，不假思索的答應演出《色．戒》裡的易先生。此時李安找來大陸男星鄭愷，安排其當梁朝偉的裸替，但年紀尚輕的鄭愷覺得難為情，便放棄這個機會，想不到電影播出後大受好評，只好假裝沒這回事。

梁朝偉為了開創更多自己的戲路，不但捨棄替身三點全露演出，拍攝前還為戲減重8kg，並接受畫眼袋、法令紋和推高髮際線的角色安排，這對當時走偶像路線的梁朝偉來說，無疑是個大突破。

李安相中湯唯的外型與氣質，選她演出《色．戒》女主角王佳芝，因此一炮而紅。（圖／中時資料照）

電影中的情慾戲共拍了一個禮拜，根據工作人員表示，當李安拍完喊卡時，不僅梁朝偉和湯唯的情緒很激動，連李安本人都哭了，梁朝偉事後談及拍攝過程，忍不住直呼：「不敢回想，現在都有心魔了，只能說當時劇組每個人都豁出去了。」李安後來被許多人詢問，有必要拍尺度如此大膽的片段嗎？他態度堅決的回應：「沒有那三段戲，《色．戒》就不叫《色．戒》了。」果不其然，在李安的堅持下，《色．戒》不但票房亮眼，還橫掃國際各大影展，成為影壇經典。

(中時新聞網)