因應3級警戒全國停課，許多父母被迫請假在家照顧孩子，1名父親就在網路上無奈表示，2個孩子因為想畫圖找不到畫紙，竟然開始在他的刺青上著色，他身上龍圖案的鱗片被一格格塗上繽紛色彩，讓他大喊「想不到我也成了受害者」；許多網友則笑說，「連構圖都免了，還能重複使用」、「原來割線不打彩霧就是這種用途」。

因應疫情延燒，中央流行疫情指揮中心原訂5月28日結束的全國第三級警戒延長至6月14日，教育部也因此跟進將全國停課日期延到6月14日，許多學生待在家中除了學習線上課程外，絕大部分時間就是與家人相處；1名父親就在臉書「爆怨2公社」發文表示，「想不到我也成了受害者」。

該名父親說，因為2個孩子想要畫畫，竟將點子動到他的身體刺青上，於是他身上的龍紋刺青就成了孩子的畫布，龍的鱗片被孩子塗上紅紅黃黃的顏色，照片中他的表情相當無奈，一手遮住胸部，將手臂上「五顏六色」的繽紛刺青照PO出，許多網友則笑說「可以省下買畫紙的錢，連構圖都免了，還能重複使用」。

許多網友也分享自家孩子在刺青上著色的照片。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

也有網友留言說，「可以請爸爸去刺個kitty，佩佩豬或鬼滅之刃呢？」「感覺本來是老虎，遇到孩子變巧虎」、「原來割線不打彩霧就是這種用途啊，好有紀念價值」，還有網友直接幫忙在刺青上塗色分享在留言處，一連串留言笑翻眾人。

(中時新聞網)