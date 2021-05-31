簡訊實聯制自19日上線後，已成為各大通路、交通工具重要的防疫措施，只要5秒3步驟就能記錄個人足跡，不過即便經過優化，卻有不少長輩不會正確使用。插畫家「吃到飽阿飽」日前在臉書發文，自己目睹一位老先生只對著實聯制的QR CODE拍照就收起手機，讓他直呼「阿伯！不是那樣用的！」

吃到飽阿飽在臉書寫道，「親眼看到一個阿伯，拿出手機，對著實聯制的QR CODE拍了一張照片，然後收起手機...。」讓他忍不住吶喊「阿伯！不是那樣用的！」貼文短短3天就累積2.4萬人按讚，還有5百多次分享。

阿伯只是一個小小縮影，網友紛紛留言說「我遇到大部分長者都這樣用」、「我女友的媽媽據說手機都是QR code的照片」、「還有掃了QR然後沒送簡訊的」。也有不少人幫阿伯緩頰說，「還不錯，至少他願意用，只是還沒學會」、「至少阿伯願意拿手機起來刷，代表防疫知識很好」、「至少阿伯有在紀錄去哪裡了啦」。

也有網友表示，簡訊實聯制對老人家真的有點難懂，「我家的長輩們都是我一步一步的教他們怎麼用的。」更有店家人員分享自身觀察，長輩們有的覺得麻煩，有的是不熟悉操作，呼籲「希望大家可以多跟長輩宣導掃QR-CODE的重要性並且教他們使用，讓簡訊實聯制更快普及。」

(中時新聞網)