新冠肺炎疫情延燒，中央撥發給高雄的2.1萬劑疫苗，高雄市府大力宣傳3天內全部打完，自豪施打效率六都第一，未料，在外界聲聲催促下，高市衛生局31日終於開設社區快篩站，但首日接受篩檢人數不如預期，且區區10個站首日篩檢總人數，衛生局從傍晚5點到深夜10點仍算不出來，最後竟告訴媒體，明日下午3點的防疫記者會再統一說明。

北部疫情爆發之際，國民黨高市議員就不斷建議市府設置社區快篩站，讓有染疫疑慮的民眾可以就近到社區快篩站採檢，但市長陳其邁、衛生局長黃志中當時均認為，高雄社區傳染風險低，還未有設置快篩站的必要，隨意設置快篩站，會對醫療人力造成更大的負擔。

但疫情延燒，儘管近日宣稱本土疫情趨緩，高市府仍從善如流，宣布除了原先就設有的23家醫療院所篩檢站外，31日新增10處社區快篩站，希望讓有染疫疑慮的民眾就近篩檢；但今天社區快篩站啟用首日，記者實地走訪數個快篩站點，發現前往篩檢的人數寥寥無幾。

快篩站啟用首日，登門採檢的民眾冷清，據了解可能是衛生局宣傳不足，市民尚未得知新增10處快篩站的相關訊息，也可能是高雄連日確診人數趨緩，民眾過於輕忽，認為高雄的疫情與雙北相比，相對安全許多，因此未積極接受快篩，在快篩站第一線服務的醫護人員擔心，若篩檢人數過少，恐怕失去設立快篩站、找出可能感染源的美意。

高市衛生局今日大肆宣傳，中央配發給高雄的2.1萬劑疫苗已於3天內全部打完，網路一片稱讚，肯定高市府效率六都第一，然而，針對首日快篩站服務總人數，高市府衛生局新設的10處社區快篩站有7處是上午開放民眾採檢，另外3處最晚也只到下午5時就結束篩檢工作，但截至晚間10時，衛生局仍無法統計出今日的篩檢數量，最後甚至回應媒體，必須於明日下午3時的防疫記者會才能對外說明。

高市府衛生局表示，高雄市目前為低盛行率地區，尚未有因執行社區快篩而確診的個案，流行病學的統計推論，需累積一定期間與數量才有意義 。

(中時 )