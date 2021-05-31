面對外界質疑民進黨炒作高端疫苗股價疑雲，蔡英文總統今天親上火線澄清她已經做內部清查，絕對沒有炒股問題。中廣董事長趙少康提出「六問」蔡英文，趙質疑，蔡英文在這麼短的時間內如何徹查？立委跟官員會坦白承認嗎？他們不會用人頭運作嗎？

趙少康質疑，蔡英文如何在這麼短的時間內如何徹查相關立委、官員及其家人、部屬、親近朋友有無擁有高端股票？如果申報財產就能保證立委、官員廉潔，這麼簡單，那我國不是早就弊絕風清了？而且這些立委、官員會跟妳坦白承認嗎？他們不會用人頭運作嗎？

趙少康認為蔡英文應該鄭重宣示，「我及我的家人、部屬、親近朋友絕對沒有高端股票。我要求金管會、地檢署、廉政署立刻徹查有無立委、官員涉入。」

趙少康表示，蔡英文應該要求金管會及檢調系統立刻徹查為何短短2年高端股價能夠在EPS連連負值下，從每股30元狂飆到400多元，市值從3、50億狂增到800多億？就算疾管署購買500萬劑高端疫苗，一劑以500元計算，總共不過25億元，扣掉給台康的代工費用，怎麼能讓市值炒到800多億？其中有無惡意炒作坑殺無辜股民？有無官、商、媒體勾結炒股？

此外，趙少康也提到，蔡英文說政府會在經濟部、內政部設立窗口供企業及宗教團體聯繫捐贈疫苗事宜，設立窗口不等於同意核准，光是堅持必須由中央政府代表與國外疫苗廠商簽約，就是存心故意找麻煩。請問妳是真心歡迎郭台銘、佛光會捐疫苗嗎？

趙少康問蔡英文，為什麼郭台銘、張亞中可以取得德國BNT 500萬劑，佛光會可以從美國取得50萬劑嬌生疫苗，蔡英文政府卻爭取不到？

趙少康指出，2009年全球爆發H1N1新流感疫情時，蔡英文主席說馬總統應該排除採購法障礙，盡速向國際市場收購克流感藥物，以增加台灣克流感的安全存量；為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗。蔡英文表示，衛生署應與民眾站在一起，不是與廠商站在一起，幫疫苗品質護航。

言猶在耳，蔡總統忘了自己說過的話嗎？請問妳現在是與立即需要安全有效疫苗的民眾站在一起，還是與廠商高端站在一起？

趙少康表示，疫苗必須做3期人體臨床試驗，第一期主要是測安全性與耐受性，第二期是測疫苗的免疫原性與安全性，第三期才是測有效療性與安全性，現在連二期都還沒解盲，請問妳是怎麼知道高端疫苗能夠有效防止新冠肺炎的？妳難道不知道光是安全不是疫苗的主要目的，防疫才是。

(中時 )