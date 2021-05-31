如果只是要打擊第二島鏈，現在中國很多長程武器都具備這個能力，解放軍開發轟-20的目標應當不止於此。圖為轟-20想像圖。（圖／微博）

近期陸媒刊登中國尚未正式發布的隱形戰略轟炸機轟-20的電腦圖像，引起國際關注。長期研究中共軍事的俄羅斯軍事專家瓦西里．卡申認為，如果只是要打擊第二島鏈，現在中國很多長程武器都具備這個能力，解放軍開發轟-20的目標應當不止於此，它的長程飛行與隱形功能還有更重要的任務，很可能是對美國本土進行戰略遏制以及向全球進行武力投射。

俄羅斯《衛星通訊社》發表卡申對轟-20隱形轟炸機的評論稱，大陸正在研發的亞音速洲際大型戰略轟炸機，其最大起飛重量可達200噸，使用飛行翼氣動結構，並廣泛使用了隱形技術。它的電腦圖像出現在《現代兵器》雜誌上之後，外界僅瞭解到有關它設計和結構的部份細節，絕大部份都在意料之中。如果說該報導要透露轟-20即將投入服役的事實，那麼真正引起人們興趣的，還是此款飛機未來的應用。

中國研製中的轟-20隱形轟炸機電腦圖像出現在《現代兵器》雜誌上，外界熱烈討論其設計和結構。但是真正引起人們興趣的，還是此款飛機未來的應用。圖為現代兵器雜誌封面。（圖／現代兵器）

卡申指出，中國早已擁有能夠轟炸整個東亞、南亞、西太平洋直至第二島鏈的轟炸機，作為前蘇聯Tu-16的改版，轟-6K、轟-6N和轟-6J等多款轟炸機都可以從中國大陸基地執行這些任務。為此它們可以配備多種亞音速和超音速巡航導彈，用於打擊船隻和地面目標，甚至也能配備空射彈道導彈。

他表示，這些轟炸機中程導彈的運載工具，不是用來穿透敵人的防空系統。它們同時擁有強大的電子戰系統，在壓制敵方防空系統後，H-6K可以使用常規導彈直接在敵方領土上作戰，與自產或將來發展出來的戰術戰鬥機和無人駕駛飛機，配合解放軍火箭軍的陸基導彈，足以完成對特定區域的控制。

搭載常規武器的長程轟炸機是一種全球性的力量投射工具，能夠執行通常由海軍執行的部份任務，而且其運行成本較低、速度更快。它從國內起飛後，就能夠對幾乎世界任何地方進行巡航導彈打擊。圖為《現代兵器》雜誌的轟-20插圖。（圖／微博）

因此，卡申認為，造價昂貴的轟-20應該是用於完成其他更重要的任務，可能是對美國本土進行戰略遏制，以及向全球進行力量投射的手段，就像俄羅斯和美國使用其遠程轟炸機一樣。

卡申表示，搭載常規武器的長程轟炸機是一種全球性的力量投射工具，能夠執行通常由海軍執行的部份任務，而且其運行成本較低、速度更快。它從國內起飛後，就能夠對幾乎世界任何地方進行巡航導彈打擊。俄羅斯曾在敘利亞使用這種長程轟炸機，以及在世界其他地方使用Tu-95和Tu-160進行展示軍事力量的演習，這都證明了長程轟炸機的作用。

俄羅斯曾在敘利亞使用長程戰略轟炸機，以及在世界其他地方使用Tu-95和Tu-160進行展示軍事力量的演習，這都證明了長程轟炸機的作用。圖為Tu-160海盜旗戰略轟炸機。（圖／TASS）

他在評論中還指出，中國高度重視提升軍隊保護全球利益的能力，因此這款新型轟炸機可以視為中國的全球打擊系統。中國與巴基斯坦具有堅強的夥伴關係，一旦有需要，這種轟炸機可以穿越巴基斯坦領空，迅速出現在印度洋、中東和非洲上空。

卡申說，使用無核版本的飛機的另一選擇是與潛在敵人的海軍艦艇作戰。隱形戰略轟炸機飛行時間長，其功能強大的雷達系統具備有源相控陣天線，能夠發現敵方航母打擊群，並對其進行長時間監視，必要時還可進入武器射程範圍之內而不會被發現。

該評論最後說，由於中國在地理位置上的特殊性，要用戰機直接對美國進行核威懾存在一定困難。任何對美國的打擊都要穿越高度軍事化的島鏈以及西太平洋上大量的軍艦，再橫越廣闊的太平洋，最終才能接近美國西海岸。由此可見，對於轟-20而言，長程飛行及其隱形能力等是這款武器最重要的性能。

(中時新聞網)