美國食品藥物管理局（FDA）將在6月7日前決定是否批准生技公司Biogen備受爭議的阿茲海默症藥物aducanumab，倘若該藥物順利過關，將是17年來第一款得到FDA批准的阿茲海默症新藥，最終結果將對患者、Biogen和整個生技產業產生重大影響。

美國目前有超過600萬人深受阿茲海默症之苦，但將近20年來FDA並未批准任何治療阿茲海默症的藥物。Biogen大約在2年前向FDA提出申請，6月7日是FDA決定的最後期限。

Biogen用來治療早期阿茲海默症的藥物aducanumab，有效性受到專家質疑。此外，受到FDA信賴的外部專家小組2020年11月出具的報告，亦對該藥品的效力感到懷疑，使得aducanumab上市之路崎嶇難行。

不過部分產業人士仍懷抱希望，阿茲海默症協會策略長派克（Joanne Pike）表示，若Biogen的新藥獲得批准，將是所有阿茲海默症患者與家屬的勝利。

不論最終結果如何，FDA的決定肯定會為Biogen股價帶來劇烈波動。傑富瑞（Jefferies）分析師Michael Yee日前在報告中表示，若是得到FDA批准，Biogen的股價可能飆漲70％，但若該新藥未能過關，股價跌幅可能深達40％。

新藥的成敗不僅僅影響Biogen，也會帶來漣漪效應。Biogen股票占iShares那斯達克生技指數ETF的權重達3.6％，Biogen此役成功將能提振該檔ETF，並協助生技產業走出近期的低潮。

不過對Biogen而言，這場持續將近2年的戰役並不會在6月7日終止。即便FDA放行，保險公司也可能不會給付這項藥物。

(工商 )