對於有臉書專頁指出，前高雄市青年局長林鼎超持有高端股票一事，前高雄市新聞局長鄭照新氣憤指出這是汙衊，為了阻止人民早點得到疫苗的烏賊手法！

鄭照新指出，林鼎超從頭到尾公開發言都支持國際疫苗要盡速進口，尤其是佛光山與企業捐贈更不能拖延阻擋。阻止疫苗捐贈是誰拍板的？不是民進黨難道是林鼎超嗎？

鄭照新也表示，林鼎超全力反對高端疫苗二期上市，因為這才是壞了國產疫苗的名聲，他堅持高端應該做完三期期中報告才上市。

鄭照新披露，林鼎超持有股票是民國107年就持有，那時候誰能預測有新冠肺炎，是神童嗎？這樣叫炒股？

鄭照新痛批，這為了阻止人民早點得到疫苗的烏賊手法，終將被破解！

根據TVBS報導，有《網紅小商人》在臉書爆料，曾任連勝文特助、前高雄市青年局長林鼎超持有9.6萬股高端疫苗股票。

對此，林鼎超回應，他未踏入政治前，有金融財經背景，投資是其專業，因此早在2018年就購入高端疫苗的股票，何來炒股之說。林鼎超並諷刺表示，「我不是印度神童能預知未來，也不是國師唐綺陽能預知國運」。他呼籲，「請號稱網紅、實則綠營側翼的政治髒水不要隨便亂潑。」

(中時新聞網)