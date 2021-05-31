德國5月CPI 創2018年秋季來最大升幅 22:462021/05/31 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計局Destatis 31日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，月增0.5％，高於市場預估的年增2.4％與月增0.3％。5月CPI創下2018年秋季以來最大升幅。經濟學家指出，CPI勁升主要反映油價上漲，2020年春季疫情爆發導致油價崩跌。 抗疫典範破功 台星越確診創高 美企現金部位高 美股大利多 (工商 ) #CPI #德國 #月增 #秋季 #來最大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 《金融股》美中貿易戰加惠 一銀胡志明市分行放款4年增逾6成 11:262021/05/18 財經 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 外資助攻衝刺520 台股強彈750點重返萬六 12:002021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 一銀海外獲利動能 胡志明市分行接棒下一個「金雞母」 11:072021/05/18 財經 美恢復供油速度緩慢 汽油價格升抵7年高點 09:192021/05/18 財經 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 財經熱門新聞 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 台灣要小心 30年前1份協議 日本半導體霸主地位遭美擊沉 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 傳美國擬擴大華為、中興禁令 - 產業財經 - 旺報 美國債務飆升壓垮國力？ 達里歐：人民幣地位有望提前升級 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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