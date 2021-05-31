德國統計局Destatis 31日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，月增0.5％，高於市場預估的年增2.4％與月增0.3％。5月CPI創下2018年秋季以來最大升幅。經濟學家指出，CPI勁升主要反映油價上漲，2020年春季疫情爆發導致油價崩跌。

(工商 )