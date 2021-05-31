新加坡總理李顯龍31日在電視演說中表示，若是新冠肺炎疫情持續減緩，社區確診案例進一步下降，新加坡可望在6月13日後放寬防疫限制。新加坡正在對抗傳染力更強的變種病毒，必須盡可能為更多人施打疫苗，才能達到群體免疫。

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