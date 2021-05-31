新加坡防疫限制 6月13日後可望放寬 22:502021/05/31 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡總理李顯龍31日在電視演說中表示，若是新冠肺炎疫情持續減緩，社區確診案例進一步下降，新加坡可望在6月13日後放寬防疫限制。新加坡正在對抗傳染力更強的變種病毒，必須盡可能為更多人施打疫苗，才能達到群體免疫。 南山、旺旺等產險持續受理投保 疫情燒 防疫保單熱度增溫 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 (工商 ) #放寬 #新加坡 #防疫 #新加坡總理 #李顯龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 同舟共濟 守護台灣 04:102021/05/18 地方新聞 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 宅經濟發威 遊戲大廠突圍 04:102021/05/18 財經要聞 水神做公益 和台灣人攜手防疫 04:102021/05/18 焦點要聞 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 人民幣存款餘額 5個月新低 04:102021/05/18 金融．稅務 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 民族主義會孤立陸晶片業 工程師吐心聲：希望台積電赴陸 - 財經 美國債務飆升壓垮國力？ 達里歐：人民幣地位有望提前升級 - 財經 美股閃崩不遠了？經濟學家曝未來6周恐暴跌80％ - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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