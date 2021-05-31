根據土耳其統計局31日公布，第一季國內生產毛額（GDP）經季調後年增7％，優於市場預估的年增6.7％。土國首季GDP超越經濟合作暨發展組織（OECD）所有會員國，以及大陸以外的20國集團（G20）國家。土國首季經濟季增1.7％。

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(工商 )

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