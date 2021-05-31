土耳其Q1國內生產毛額 完勝OECD會員國 22:462021/05/31 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據土耳其統計局31日公布，第一季國內生產毛額（GDP）經季調後年增7％，優於市場預估的年增6.7％。土國首季GDP超越經濟合作暨發展組織（OECD）所有會員國，以及大陸以外的20國集團（G20）國家。土國首季經濟季增1.7％。 新冠疫苗專利爭議 世貿表態解決時機 日本疫情惡化 專家歸因疫苗接種慢高齡人口多 (工商 ) #國內生產毛額 #OECD #會員國 #GDP #土國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不容陸、俄插手歐洲 與土國鬧彆扭的美國擴大與這國合作 10:202021/05/15 軍事 台灣連5年未收到WHA邀請函 游盈隆：國號不解決加入就遙遙無期 12:202021/05/11 政治 國旅報復式回溫 雲品Q1獲利大增2.7倍 17:182021/05/10 財經 疫苗並非萬能 這國6成民眾接種仍爆感染 22:452021/05/15 國際 陸常駐聯合國代表團：美西方涉疆邊會是一場政治鬧劇 08:562021/05/13 兩岸 歐洲福爾摩沙俱樂部線上會議 力挺台灣參加WHO 23:212021/05/17 政治 《國際產業》三星落漆 Q1痛失東南亞4國手機市占寶座 15:582021/05/11 財經 《國際經濟》經濟強彈 歐盟上調今明年GDP預測 14:332021/05/13 財經 工商社論》從公平會的意見分歧看我國數位經濟發展的虛實 04:102021/05/13 產業特刊 新冠3度反撲壓不住 日本人累了 專家示警：恐陷危險狀況 11:442021/05/17 國際 王良言快評》挺台別找錯對象 16:182021/05/15 快評 財經熱門新聞 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 台灣要小心 30年前1份協議 日本半導體霸主地位遭美擊沉 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 傳美國擬擴大華為、中興禁令 - 產業財經 - 旺報 美國債務飆升壓垮國力？ 達里歐：人民幣地位有望提前升級 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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