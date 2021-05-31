義大利央行31日預測，義國2021年經濟可望擴張4％，擺脫2020年緊縮9％頹勢。義大利央行總裁維斯科（Ignazio Visco）在年度報告指出，工業生產出現回溫跡象、企業的新投資計畫，加上疫苗接種進展，皆協助經濟加速復甦。

穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％
疫後宅經濟 大陸網購額增27.6％

(工商 )

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