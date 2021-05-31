由於馬來西亞政府額外推出財政刺激，以減輕新一波封城措施的衝擊，大華銀行（UOB）全球經濟與市場研究部預測，馬來西亞2021年財政赤字可能超過國內生產毛額（GDP）的6％。該銀行同時將馬國2021年的經濟成長預測由5％下修至4％。

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