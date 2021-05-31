馬來西亞2021年財政赤字 恐逾GDP的6％ 22:412021/05/31 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於馬來西亞政府額外推出財政刺激，以減輕新一波封城措施的衝擊，大華銀行（UOB）全球經濟與市場研究部預測，馬來西亞2021年財政赤字可能超過國內生產毛額（GDP）的6％。該銀行同時將馬國2021年的經濟成長預測由5％下修至4％。 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ (工商 ) #馬來西亞 #財政赤字 #GDP #馬來西亞政府 #額外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 04:102021/05/18 財經要聞 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《塑膠股》陸煉油原料新課稅政策6月上路 台化受益 10:352021/05/18 財經 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《金融股》美中貿易戰加惠 一銀胡志明市分行放款4年增逾6成 11:262021/05/18 財經 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 民族主義會孤立陸晶片業 工程師吐心聲：希望台積電赴陸 - 財經 美國債務飆升壓垮國力？ 達里歐：人民幣地位有望提前升級 - 財經 美股閃崩不遠了？經濟學家曝未來6周恐暴跌80％ - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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