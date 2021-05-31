《全明星運動會》賽龍舟。（台視提供）

台視、三立《全明星運動會》第二季，上月30日最新一集創收視2.52好成績，15-44歲有效收視更高達2.78。最新一集首賽「龍舟」，為此選手們自4月便開始訓練，而紅隊氣勢如虹奪下勝利。藍隊面臨四連敗，錢薇娟肯定隊員表示「運動家精神就是不論輸贏，重新調整好後，再超越自己的那種喜悅。」

而在「鐵餅」項目中紅、藍隊兩隊不遑多讓，林敬倫擲出40.43公尺的超高成績刷新上一季胡宇威的紀錄，也是林敬倫在賽事進行以來的第四個大會紀錄，最後藍隊成功終止四連敗，拿下鐵餅這場勝利。

最後「4×100公尺接力」男子組藍隊派出顏佑庭、林敬倫、潘君侖和彭小刀，紅隊則派出廖允杰、王家梁、周予天及最後一棒曹佑寧，最後曹佑寧展現驚人加速，以0.22秒之差成功逆轉勝，也拿下了個人第三座MVP，也破節目最多MVP紀錄。節目第二季也因應疫情暫停錄影，6月6日起將由兩隊隊員線上和粉絲一起觀看成長歷程。

林敬倫《全明星運動會》鐵餅項目創佳績。（台視提供）

《全明星運動會》彭小刀（左）曹佑寧展開激戰。（台視提供）

(中時 )