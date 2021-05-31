政府高層向媒體放話說國產高端疫苗和莫德納「系出同門」，是「孿生疫苗」，對此，前台北市長郝龍斌說，兩種疫苗是由不同技術原理產製，所謂「孿生疫苗」的說法失去意義，更有混淆視聽之嫌，讓人覺得政府只顧護航疫苗，罔顧人命關天。

郝龍斌說，高端疫苗與莫德納疫苗雖然都是從美國國家衛生院（NIH）技轉的疫苗（所謂系出同門），但兩種疫苗是由不同技術原理產製：莫德納是mRNA（信使核醣核酸）疫苗，高端係重組蛋白次單位(sub-unit)疫苗。疫苗的技術原理、產生抗體的免疫機制都不完全相同，其效力、副作用都需分別檢測，所謂「孿生疫苗」的說法失去意義，更有混淆視聽之嫌。

郝龍斌也批評為福部長陳時中，釋出「各國都是在三期完成前核准緊急授權使用（ENU）」這種說法，陳時中沒交代清楚的，是這些歐美疫苗通過緊急授權使用，是根據進行中的三期臨床實驗結果授權上市。

郝龍斌列舉，莫德納疫苗是根據進行中三期臨床試驗的30,400受試者的結果，輝瑞／BNT疫苗也是根據進行中三期臨床試驗的44,000受試者的結果，嬌生疫苗則根據進行中三期臨床試驗的40,000受試者的結果。

(中時 )