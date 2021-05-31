今年以來晶片缺貨成為全球電子產業共同問題，擁有大量晶圓代工產能的台灣半導體產業面對強勁需求，除了經濟復甦帶動需求下，陸美科技霸權爭奪，導致美國商務部針對中芯國際、華為進行封殺，成熟製程產能大大被限縮，外媒報導，大陸是全球晶片需求最大的經濟體，如今卻在該市場面對更大生產壓力，但有不少大陸工程師認為，全球晶圓代工龍頭台積電赴擴增產能，對大陸來說利大於弊。

據金融時報報導，過去1年，新冠肺炎衝擊實體經濟，遠端需求大暴增，導致市場上的筆電、平板供不應求，加上各國的汽車產業在2020年下半年快速復甦，今年以來各種因素綜合下，以成熟製程為主的晶片需求遠遠超過供應。

中芯國際去年先是遭到美國列入出口限制清單，導致高通等美國半導體企業被限制與中芯國際業務往來，後來中芯國際更是被列入實體清單，美企直接被迫暫停與其業務往來，中芯國際更是失去發展14奈米製程等先進製程生產與研發的設備與技術服務，這也讓中芯國際決定加強28奈米以上成熟製程產能，但仍無法順利運行，目前透過與北京經濟技術開發區管理委員會簽署《合作框架協議》，合資投入12吋晶圓廠建立，以及中芯深圳將擴產12吋晶圓廠，月產能4萬片，2022年量產，甚至北京當局推出28奈米以下製程10年免稅的優惠。

至於受到各大廠要求擴產晶片產能的台積電，在4月的臨時董事會拍板，核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，用以擴產28奈米成熟製程產能，將用在擴產南京廠的產能，預估將擴增月產能達4萬片。

台積電表示，台灣各廠區的無塵室空間都已滿載，只有南京廠的現有廠房仍有空間，可以直接建置生產線，最終決定在南京廠擴建28奈米成熟製程產能，因應車用晶片在內的強勁需求，並解決晶圓代工成熟製程產能短缺構性問題。

然而，這卻引來民族主義傾向的專家反彈。由於受到美方制裁，去年大陸半導體產業的共識就是去美化，但因為台積電遵守美方禁令行動，招來稱是大陸通訊專家的項立剛強烈反對，指稱此舉將打垮大陸晶片業，尤其可能排擠中芯國際發展，甚至批評台積電吸陸企的血，並要求當地政府禁止台積電投資，以及中央政府該調查台積電壟斷市場行為。

報導認為，項立剛的觀點是典型的「幼稚產業」論點，由於大陸半導體正在自主化進程，台積電這類的大廠可能吸走其他企業的資源，打倒那些需要發展的陸企。

不過，北京當局卻出面制止這類言論，甚至大陸半導體產業的工程師也相互通聯，指出大陸半導體產業需求的是獨立，而非將自己孤立於世界。半導體目前成為民族主義的發洩出口，但是實際上，大陸半導體的確連28奈米製程穩定量產的技術還差一大段，這些工程師認為擴漲產業規模會帶來好處，而不是直接硬碰硬。

一名工程師指出，跟台積電學習的重要性，認為產業交流或是會議上遇到台積電的員工，可以獲得更多台積電已經認為不是優先重要的成熟製程相關知識，這對於生產實務上非常有用。

(中時新聞網)